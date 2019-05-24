В Воронеже запретили парковку на Советской площади

СЕГОДНЯ 12:46 2019-05-24T12:47:02+03:00

Чтобы узнать, где нельзя парковаться, посмотрите на схему. Фото: с сайта мэрии Воронежа.

Сегодня там нельзя будет оставить машину до 16.00

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В центре Воронежа опять запретят парковку. В пятницу, 24 мая, до 16.00 нельзя будет оставить машину на участке улицы Театральной, прилегающий к Советской площади, и на проезде к Воронежскому концертному залу.

- Парковку закрыли, чтобы машины не мешали проведению фестиваля «Старая, старая сказка-2019», - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.

Напомним, с 25 мая по 21 июня закроют движение по улице Чернышевского. В эти дни там будут обустраивать водоотводные лотки. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Пятницкого и Большой Стрелецкой.

ИСТОЧНИК KP.RU