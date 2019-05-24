На видео попало, как внедорожник чуть не сбил школьницу в Воронеже

СЕГОДНЯ 12:31 2019-05-24T12:34:50+03:00

Он не снизил скорость, когда она шла по зебре

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На улице Планетной чуть не повторилось ДТП у "Града", где автомобилист сбил 15-летнюю школьницу. События попали на видео авторегистратора.

Девочка школьного возраста стоит на зебре, поглядывая в телефон, а потом начинает переходить дорогу (справа налево по направлению движения машины с камерой). В этот момент мимо проносится внедорожник "Ниссан-Террано". Он даже не притормаживает, чтобы пропустить девочку. "Ниссан" пролетает буквально в сантиметрах от школьницы. Та невозмутимо продолжает переходить дорогу, не отрывая глаз от телефона.

В комментариях соцсетей осуждают водителя. А девочке рекомендуют откладывать смартфон хотя бы на время перехода дороги.

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Чуть не сбил девочку на переходе.Автомобильное сообщество г.Воронежа https://vk.com/vrndtp ДТП в Воронеже и Воронежской области за последние сутки 2019. Фото и видео аварий в городе и на трассах Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU