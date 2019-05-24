Александр Бастрыкин взял под контроль расследование дела о гибели воронежской пациентки под медицинским аппаратом

СЕГОДНЯ 12:18 2019-05-24T17:41:12+03:00

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Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль дело о гибели 51-летней пациентки в Воронежском областном онкодиспансере. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ. Теперь ход расследования и проведение проверки проконтролируют в центральном аппарате СК.

Напомним, 22 мая во время сеанса лучевой терапии аппарат раздавил 51-летнюю пациентку. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальная ответственность виновнику ЧП - три года лишения свободы и запрет на тот же срок заниматься профессиональной деятельностью.

ИСТОЧНИК KP.RU