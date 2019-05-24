Воронежцев приглашают на День ранней диагностики и профилактики рака

СЕГОДНЯ 12:00 2019-05-24T12:00:13+03:00

В случаях выявления подозрения на онкологию можно будет пройти бесплатное обследование

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25 мая с 10.00 до 14.00 врачи и волонтеры проведут в Воронеже День ранней диагностики и профилактики рака головы и шеи. Как сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, акция пройдет в ГБУ ВО «Областной молодежный центр», кинозал (кабинет 213) (по адресу: г. Воронеж, пр. Революции, 32).

Организаторы хотят привлечь внимание населения к ранней диагностике онкологических заболеваний. Воронежцы в случаях выявления подозрения на онкологию смогут пройти бесплатное обследование.

- В этот день все желающие смогут получить первичные консультации специалистов онкологического диспансера. Также участники акции смогут больше узнать о раке головы и шеи, его диагностике, сигналах тревоги и профилактики из специальной лекции, а также получить информационные буклеты с полезной информацией, - сообщили в облздраве.

Акция организована департаментом здравоохранения совместно с Молодежным правительством Воронежской области в рамках проекта «Oncohub» и областного межведомственного проекта «Живи Долго!».

ИСТОЧНИК KP.RU