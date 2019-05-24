В Воронеже прозвенел «последний звонок» для выпускников

СЕГОДНЯ 11:25 2019-05-24T11:25:18+03:00

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В четверг, 23 мая, в воронежских школах для выпускников прозвенели «последние звонки». Поздравить ребят с праздником пришли представители мэрии, творческие коллективы приготовили выступления и концертные программы.

- В нашем районе выпускаются 437 одиннадцатиклассников и 791 девятиклассник, - рассказали в управе Ленинского района. – На линейку в школу №40 по поручению мэра пришел заместитель руководителя управы Виталий Поздняков.

- Дорогие выпускники, уважаемые родители и учителя! Поздравляю вас с праздником последнего школьного звонка! Этот праздник всегда для нас наполнен радостью и грустью одновременно. В этот день мы отмечаем удивительные перемены, которые происходят с нашими выпускниками. Повзрослевшие, самостоятельные и внимательные - они наполняют наши сердца чувством гордости, - сказал Виталий Александрович.

Он вручил награды выпускникам школы. Медаль «За заслуги в юнармейском движении» Александру Гончарову и медали «За участие в военном параде в День Победы» за активное участие в подготовке и отличия, проявленные при проведении военного парада в Воронеже Шушан Гюльназарян, Александре Ильенко, Дмитрию Сидорову, Валерию Чернявскому.

ИСТОЧНИК KP.RU