В Ленинском районе ремонтируют дороги частного сектора

СЕГОДНЯ 10:41 2019-05-24T10:41:26+03:00

На днях завершились работы в переулке Люлина

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В рамках муниципального контракта подрядчики продолжают ремонтировать дороги частного сектора. На днях в переулке Лялина уложили новый асфальт, там, где старый слой пришел в негодность.

В переулке Казарменном состояние покрытия получше. Здесь пока ограничились ямочным ремонтом струйно-инъекционным методом.

В течение ближайших двух месяцев работы пройдут еще на нескольких улицах и в проездах частного сектора.

ИСТОЧНИК KP.RU