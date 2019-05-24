В Ленинском районе ремонтируют дороги частного сектора
На днях завершились работы в переулке Люлина
фото управы Ленинского района
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В рамках муниципального контракта подрядчики продолжают ремонтировать дороги частного сектора. На днях в переулке Лялина уложили новый асфальт, там, где старый слой пришел в негодность.
В переулке Казарменном состояние покрытия получше. Здесь пока ограничились ямочным ремонтом струйно-инъекционным методом.
В течение ближайших двух месяцев работы пройдут еще на нескольких улицах и в проездах частного сектора.
ИСТОЧНИК KP.RU