Трое мужчин и беременная женщина пострадали в аварии под Воронежем

СЕГОДНЯ 10:18 2019-05-24T10:54:10+03:00

Один из автомобилей. Фото: "Аварии ДТП Воронежа".

Изменить размер текста: A A

Авария с тяжелыми последствиями произошла на трассе "Воронеж-Тамбов" в Новоусманском районе. Столкновение ВАЗ-2110 и "Лады-Калины" случилось вчера, 23 мая, примерно в 17.10.

Пострадали водитель ВАЗ-2110 и его пассажиры – 18 и 24-летние местные жители, а также пассажирка "Калины" - 33-летняя жительница Новоусманского района. Муж последней Андрей Саврасов сообщил, что женщина беременна.

- С травмами различной степени тяжести пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, - говорят в ГУ МВД по Воронежской области. - Полиция проводит проверку по факту ДТП.

"Десятка" после ДТП. Фото: "Аварии ДТП Воронежа".

По предварительным данным правоохранителей, 63-летний водитель "Калины" резко повернул налево. 19-летний парень, который сидел за рулем "десятки", не успел уйти от столкновения. У родственников водителя "Калины" - другая версия. По их мнению, машина уже пересекла встречную полосу и фактически закончила поворот налево, когда появилась "десятка".

- "Десятка" пролетела островок, нарушила разметку и ударила не на встречной полосе. Место столкновения видно по тормозному пути, - рассказал Андрей Саврасов.

Отметим, что близкие водителя "Калины" ищут свидетелей, а также видеозаписи аварии. Связаться можно по телефону +79611801950.

ИСТОЧНИК KP.RU