Вадим Кстенин: «Думая о будущем Воронежа, мы реализуем в городе масштабную инвестиционную программу строительства социальных объектов»

СЕГОДНЯ 10:06 2019-05-24T10:06:35+03:00

Изменить размер текста: A A

Он приехал в общеобразовательную школу №46, чтобы поздравить выпускников с окончанием учебного года. В этот день в школах города прошли торжественные линейки – для более 5 тысяч одиннадцатиклассников и более 8 тысяч девятиклассников этот школьный день стал последним.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU