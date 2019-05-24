Вадим Кстенин: «Думая о будущем Воронежа, мы реализуем в городе масштабную инвестиционную программу строительства социальных объектов»
23 мая глава Воронежа Вадим Кстенин посетил микрорайон Подгорное
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Он приехал в общеобразовательную школу №46, чтобы поздравить выпускников с окончанием учебного года. В этот день в школах города прошли торжественные линейки – для более 5 тысяч одиннадцатиклассников и более 8 тысяч девятиклассников этот школьный день стал последним.
ИСТОЧНИК KP.RU