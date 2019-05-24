2019-05-24T09:11:46+03:00
Экономика

В воронежскую особую экономическую зону позвали японцев

Губернатор и его подчиненные выступили в посольстве Страны восходящего солнца
Виктор ПАВЛОВ
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23 мая делегация Воронежской области приняла участие в заседании Японского бизнес-клуба, которое состоялось в Посольстве страны в Москве. В это объединение входят компании из Страны восходящего солнца, у которых есть постоянное представительство или российское юридическое лицо, а также фирмы из других государств.

Японцев пригласили в особую экономическую зону "Центр", примыкающую к индустриальному парку "Масловский". Там может разместиться до 20 высокотехнологичных производств. Резиденты зоны получат внушительные налоговые льготы, будет упрощен импорт оборудования и экспорт готовой продукции.

- Поверьте, мы готовы радушно встретить любого инвестора, любого партнера из Страны восходящего солнца. На мой взгляд, у нас достаточно хорошие перспективы для сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства, - отметил губернатор Александр Гусев, который возглавлял воронежскую делегацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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