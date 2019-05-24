2019-05-24T09:02:56+03:00
Общество

«Стэл­инвест»: генетика качества

Может ли в современных условиях эффективность уживаться с классической школой строительства? Воронежское ООО «Специализированный застройщик «Стэл-инвест» более сорока лет доказывает, что добрые отношения в коллективе и с клиентами дорогого стоят
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Живая классика

Всегда, при любых обстоятельствах, все четыре десятилетия работы строители «Стэл-инвест» сдавали свои дома в срок. Разве так бывает? «Случается, что вводим раньше срока, а опозданием действительно никогда дольщиков не подводили», - уточняет заместитель начальника ПТО «Стэл-инвест» Сергей Борисов, когда подъезжаем к жилому комплексу «Виктория» на улице Лизюкова, 2б, сданному в ноябре прошлого года.

Читать далее...

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воронежцев приглашают на День ранней диагностики и профилактики рака
В Воронеже прозвенел «последний звонок» для выпускников
В Ленинском районе ремонтируют дороги частного сектора
Банк УРАЛСИБ вошел в Топ-20 лучших Интернет-банков для бизнеса – Business Online Banking 2019
Трое мужчин и беременная женщина пострадали в аварии под Воронежем
Вадим Кстенин: «Думая о будущем Воронежа, мы реализуем в городе масштабную инвестиционную программу строительства социальных объектов»
В воронежскую особую экономическую зону позвали японцев
В Воронеже попало на видео, как таксист чуть не сбил байкера
Фестиваль театров кукол показал воронежцам «Повелителя мух»
Главный следователь Воронежской области за год заработал 4,13 млн рублей
Стало известно, где в Воронеже этой ночью пройдет дорожный ремонт
В Воронежской области работникам коммунальной компании задолжали зарплату за два месяца
Одну из улиц Воронежа перекроют для автомобилистов на 28 дней
Под Воронежем молодая начальница отделения почты систематически воровала деньги из кассы
На фестивале «Здоровый Воронеж» выберут «Бабушку года»
В Воронеже у пациентки больницы украли деньги и документы прямо из палаты
Объезжая дорожные работы водитель микроавтобуса сбил ремонтника в Воронежской области
В Воронеже полицейского борца с коррупцией, «отжимавшего» у бизнесмена 10 миллионов, отправили в СИЗО
В Воронеже строительство детского тубдиспансера оценили в 718 млн рублей
Сбербанк подвел итоги работы с АПК
Под стражу отправили водителя белого «Мерседеса», сбившего насмерть женщину в центре Воронежа
В Воронеже на парковке у супермаркета неизвестные «глушат» автомобильную сигнализацию
У одного из учеников воронежской школы выявили туберкулез