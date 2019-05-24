СЕГОДНЯ 09:02 2019-05-24T09:02:56+03:00

Может ли в современных условиях эффективность уживаться с классической школой строительства? Воронежское ООО «Специализированный застройщик «Стэл-инвест» более сорока лет доказывает, что добрые отношения в коллективе и с клиентами дорогого стоят

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Живая классика

Всегда, при любых обстоятельствах, все четыре десятилетия работы строители «Стэл-инвест» сдавали свои дома в срок. Разве так бывает? «Случается, что вводим раньше срока, а опозданием действительно никогда дольщиков не подводили», - уточняет заместитель начальника ПТО «Стэл-инвест» Сергей Борисов, когда подъезжаем к жилому комплексу «Виктория» на улице Лизюкова, 2б, сданному в ноябре прошлого года.

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ИСТОЧНИК KP.RU