2019-05-24T07:30:11+03:00
Звезды

Фестиваль театров кукол показал воронежцам «Повелителя мух»

Спектакль по роману Нобелевского лауреата Уильяма Голдинга привез на гастроли Курский театр
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Фестиваль «Формат Вольховского» радует не только детвору. 23 мая Курский театр кукол показал взрослым воронежцам «Повелителя мух» Уильяма Голдинга. Спектакль по роману классика английской литературы, Нобелевского лауреата получился очень зрелищным и страшным. Это постановка - предупреждение, предостережение. Будущим поколениям. О том, как быстро может слететь налет цивилизованности с современных людей. История о хорошо воспитанных английских мальчиках, которые во время войны в результате авиакатастрофы оказались на необитаемом острове и очень скоро превратились в дикарей, убивающих себе подобных, перекликается со многими проявлениями современного молодежного экстремизма. Моральные ограничители заменяются дремучими инстинктами, которые вызывают стихию немотивированного насилия, единственным критерием для которого остается господство силы.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

- В нашем мире бушуют страсти, со времен автора романа Уильяма Голдинга в человеческих отношениях ничего не изменилось. Мы заявляем о нравственных ценностях, но в определенных ситуациях мы видим, как быстро с человека слетает весь цивилизационных налет – происходит процесс одичания, превращения человека в зверя. Моя задача была показать, как все непрочно в нашем мире, как быстро рушатся нравственные устои, которые приводят к деградации личности, - отметил режиссер спектакля Валерий Бугаёв. - Хочется, чтобы, в первую очередь, задумалась молодежь, как они живут.

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

ИСТОЧНИК KP.RU

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