Фестиваль театров кукол показал воронежцам «Повелителя мух»
Фестиваль «Формат Вольховского» радует не только детвору. 23 мая Курский театр кукол показал взрослым воронежцам «Повелителя мух» Уильяма Голдинга. Спектакль по роману классика английской литературы, Нобелевского лауреата получился очень зрелищным и страшным. Это постановка - предупреждение, предостережение. Будущим поколениям. О том, как быстро может слететь налет цивилизованности с современных людей. История о хорошо воспитанных английских мальчиках, которые во время войны в результате авиакатастрофы оказались на необитаемом острове и очень скоро превратились в дикарей, убивающих себе подобных, перекликается со многими проявлениями современного молодежного экстремизма. Моральные ограничители заменяются дремучими инстинктами, которые вызывают стихию немотивированного насилия, единственным критерием для которого остается господство силы.
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
- В нашем мире бушуют страсти, со времен автора романа Уильяма Голдинга в человеческих отношениях ничего не изменилось. Мы заявляем о нравственных ценностях, но в определенных ситуациях мы видим, как быстро с человека слетает весь цивилизационных налет – происходит процесс одичания, превращения человека в зверя. Моя задача была показать, как все непрочно в нашем мире, как быстро рушатся нравственные устои, которые приводят к деградации личности, - отметил режиссер спектакля Валерий Бугаёв. - Хочется, чтобы, в первую очередь, задумалась молодежь, как они живут.
.Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
ИСТОЧНИК KP.RU