В Воронеже попало на видео, как таксист чуть не сбил байкера

СЕГОДНЯ 08:16 2019-05-24T08:16:28+03:00

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Опасная ситуация на дороге попала в объектив авторегистратора. События развивались на улице Ломоносова на прошедших выходных.

Водитель такси на "Дэу-Нексия" собирается перестроиться из левого ряда в правый, чтобы обойти менее торопливый микроавтобус. По правому ряду, огибая авто с видеорегистратором, проносится первый байкер. Таксист тут же начинает перестроение. Но в этот момент появляется второй мотоциклист, который повторяет маневр первого.

Чудом не происходит столкновения. Ситуацию верно оценивают оба участника движения: водитель "Нексии" замедляется, байкер уклоняется от удара.

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Удовольствия и опасности мото-сезона обсудили вместе с Александром Горожанкиным, командиром роты ДПС ОБ ДПС У МВД России по городу Воронежу, и Григорием Мясиным, организатором соревнований и тренировок по мото джимхане. (Слушать.)

Таксист чуть не сбил байкера.Воронеж, ул. Ломоносова, 19.05.19

ИСТОЧНИК KP.RU