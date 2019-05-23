2019-05-23T19:42:31+03:00
Происшествия

Под Воронежем молодая начальница отделения почты систематически воровала деньги из кассы

Теперь ей придется все вернуть
Олег ИВАНОВ
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Воровке назначили два года лишения свободы условноВоровке назначили два года лишения свободы условноФото: Виктор ЛЕВШАКОВ
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23 мая Хохольский районный суд признал виновной 26-летнюю начальницу отделения почтовой связи Новогремяченское в «присвоение» - это ч. 3 ст. 160 УК РФ. С января по август 2018 года девушка систематически брала из кассы деньги. Более того, ничего не мешало ей периодически забирать себе товары, которые просто нравились. А кто же будет платить за них? Об этом, видимо, молодая начальница не слишком думала.

- Используя свое служебное положение, она присвоила свыше 110 тысяч рублей, полученные от граждан за посылки с объявленной ценностью и наложенным платежом, за реализацию знаков почтовой оплаты, лотерейных билетов, товарно-материальных ценностей и газет, - сообщили в областной прокуратуре.

Дошло до того, что девушка не стеснялась забирать денежные переводы, которые нужно было вносить в главную распорядительную кассу почтамта.

Правда, суд пожалел девушку: ей назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год и 6 месяцев и установлением дополнительных ограничений. Кроме того, суд обязал вернуть все деньги. Приговор может быть обжалован в течение 10 дней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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