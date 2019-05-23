В Воронеже у пациентки больницы украли деньги и документы прямо из палаты

СЕГОДНЯ 18:04 2019-05-23T18:04:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Воронежа с ребенком проходила лечение в стационаре одного из медучреждений Центрального района. 15 мая, вернувшись в палату, женщина обнаружила, что у нее пропала сумка, в которой были деньги, документы, а также ключи от квартиры.

Но, о чудо! Через некоторое время у вора все-таки проснулась хоть какая-то совесть: он вернул часть имущества через почтовый ящик, расположенный по месту жительства хозяйки. С помощью документов вычислить его было не сложно.

Впрочем, чуть позже выяснилось, что тут действовал не преступник, а преступница. Под подозрение попала некая женщина, которая спешно покинула больницу.

Полицейские посмотрели видео с камер, на котором видно, как схожая по приметам женщина открывает ячейку одного из почтовых ящиков и предположительно оставляет похищенные вещи.

Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража».

- По подозрению в совершении данного преступления разыскивается женщина, на вид 25-30 лет, среднего телосложения. Была одета в светлую блузку, синие джинсы, - сообщают в ГУ МВД по Воронежской области.

Если вы стали свидетелями происшествия или располагаете какой-либо оперативно-значимой информацией, просьба обратиться в УМВД России по городу Воронежу по телефону 269-69-00 или 02 или c мобильного 102 (круглосуточно).

В Воронеже сотрудники полиции разыскивают подозреваемую в краже.Видео ГУ МВД по Воронежской области

ИСТОЧНИК KP.RU