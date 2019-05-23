У одного из учеников воронежской школы выявили туберкулез
У одного из учеников воронежской общеобразовательной школы №93, что расположена на улице Хользунова, нашли туберкулез. Родители в чатах устроили панику, якобы заболевание выявлено в открытой форме. Однако в пресс-службе мэрии 23 мая нам подчеркнули, что это не так.
- У школьника обнаружена закрытая форма туберкулеза. В школе проведены все необходимые санитарные мероприятия, которые предусмотрены СанПиНом. В настоящее время школа функционирует в штатном режиме, - сообщили в городской администрации.
Занятия в учебном заведении не прерывались: все уроки проходят в штатном порядке.
Нужно помнить, что различают открытую и закрытую формы туберкулеза. При открытой форме в мокроте или в других естественных выделениях больного обнаруживаются микобактерии туберкулеза. При закрытой же форме больные не опасны или малоопасны для окружающих.
ИСТОЧНИК KP.RU