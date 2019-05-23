В Воронежском госуниверситете откроют учебно-практическую лабораторию робототехники

СЕГОДНЯ 16:19 2019-05-23T16:22:39+03:00

Изменить размер текста: A A

27 мая в Воронежском госуниверситете откроется учебно-практическая лаборатория робототехники. Она создана компанией «Интехрос» и ВГУ для решения учебных и прикладных задач. Планируется, что это поможет в подготовкн квалифицированных кадров с хорошим запасом знаний в машиностроении и информационных технологиях.

- У воронежских студентов появилась возможность в процессе обучения использовать роботизированный образец РОИН, который по своему функционалу не имеет принципиальных отличий от комплексов, разрабатываемых для атомной или металлургической промышленности, строительной, железнодорожной отраслей. Основное отличие - ограничение скорости, которое разработчики внесли для обеспечения повышенной безопасности, - комментируют в пресс-службе вуза.

Установленный в ВГУ учебный манипулятор обладает 6 степенями свободы и поворотным механизмом с неограниченным вращением на 360° на конце стрелы. Поворотный механизм может дополнительно быть оборудован различными захватами или электроинструментом. Манипулятор может поднимать до 150 кг.

ИСТОЧНИК KP.RU