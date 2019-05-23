2019-05-23T16:51:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области отчим три месяца избивал трех малышей

А мамаша не кормила детей и не стелила им постели – ребятишки спали на полу
Юрий КОЗЛОВ
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Отчиму грозит от трех до семи лет тюрьмы.Отчиму грозит от трех до семи лет тюрьмы.Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области
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В Воробьевском районе отобрали детей у жуткой семейной парочки. С ноября 2018 года по февраль 2019 года 23-летний мерзавец ежедневно бил ремнем и руками по голове детей своей сожительницы – девочек 2 и 8 лет и 6-летнего мальчика. А еще заставлял их отжиматься. Вроде не так плохо, но после побоев выглядит как дополнительное издевательство.

Не лучше себя вела и 29-летняя мамаша. Мало того, что не мешала сожителю бить детей, так еще и никак о них не заботилась. Она не кормила дочек и сына. Даже своих кроватей не было у детей – спали они на полу. Объясняется поведение сожителей просто – оба были алкоголиками.

В феврале 2019 года инспектор по делам несовершеннолетних наведался к этой семье, увидел все эти безобразия. Но дело против отчима возбудил почему-то по административной статье 6.1.1 КоАП РФ «Побои». Хотя его действия явно попадали под уголовное дело.

20 мая ошибку коллеги из полиции исправили сотрудники Бутурлиновского межрайонного следственного отдела СКР по Воронежской области. Они возбудили против молодого негодяя дело по п. «а» и «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ «Причинение физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев двум и более несовершеннолетним лицам» (от трех до семи лет лишения свободы).

22 мая отчима задержали, сейчас решают вопрос об его аресте. Досталось по заслугам и мамаше. Еще в апреле ее лишили родительских прав, детей отдали под опеку бабушке со стороны отца (малыши рассказали следователям о своей ужасной жизни в присутствии педагога-психолога). А еще горе-матери придется отвечать перед судом по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних, соединенное с жестоким обращением». Максимальное наказание, грозящее ей, - три года тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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