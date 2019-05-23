2019-05-23T16:27:55+03:00
Происшествия

Глава Воронежского областного онкодиспансера о гибели пациентки: «Смерть наступила в считанные секунды»

Иван Мошуров рассказал, что женщина лечилась от онкологии два года
Станислав ШЕВЧЕНКО
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Главный онколог области Иван Мошуров.Главный онколог области Иван Мошуров.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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Глава Воронежского областного онкодиспансера Иван Мошуров прокомментировал трагический случай, произошедший 22 мая. Тогда во время сеанса лучевой терапии аппаратом придавило 51-летнюю пациентку.

- Это наш пациент, пациент онкологического профиля, который лечился уже два года. Когда началось метастазирование, решили воздействовать на эти метастазы гамма-излучением с помощью аппарата. 22 мая при установлении фокуса на очаг облучения крышка стола, на которой располагалась пациентка, резко пошла вверх и прижала ее к коллиматору (часть устройства, откуда идет гамма-излучение). К сожалению, смерть наступила буквально на столе. Произошло это в считанные секунды. Это трагедия для всего нашего коллектива, для всех родных и близких.

Иван Мошуров также рассказал о том, что из-за остановки медицинского аппарата другие пациенты не останутся без необходимой терапии.

- Те пациенты, которые должны были проходить лечение на этом аппарате, были перераспределены. У нас семь «каньонов» (защищенные помещения с подобными аппаратами – ред.), более пяти тысяч пациентов в год проходят лучевую терапию. Мы делаем все, чтобы не пострадали пациенты, которые сегодня проходят лечение.

Предварительные причины трагедии глава онкоцентра называть не стал.

- Какие-то выводы делать преждевременно, я этого делать не буду. Следствие ведет работу в «каньоне», где установлен аппарат.

Иван Мошуров также рассказал, что аппарат, который придавил пациентку, утром проверил техник.

Трагедия произошла с аппаратом лучевой терапии. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Трагедия произошла с аппаратом лучевой терапии.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Напомним, следователи возбудили уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальная ответственность виновнику или виновникам ЧП, - три года лишения свободы и запрет на тот же срок заниматься профессиональной деятельностью. Расследование дела на контроль взяла прокуратура.

Главврач онкодиспансера Иван Мошуров выражает соболезнования семье погибшей пациентки.Женщину раздавило аппаратом лучевой терапии в Воронеже 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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