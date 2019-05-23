В центре Воронежа благоустроят территорию у граффити с портретом летчика Филипова

СЕГОДНЯ 15:51 2019-05-23T15:51:19+03:00

Так сейчас выглядит эта территория Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

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В центре Воронежа началось благоустройство территории, расположенной рядом с граффити в честь нашего погибшего земляка, Героя России Романа Филипова.

В феврале на улице Студенческой на фасаде строения одного из зданий появилось граффити с изображением погибшего в Сирии военного летчика Романа Филипова. Изображение было приурочено к годовщине трагической гибели воронежца.

Сейчас же на прилегающей территории установлено металлическое ограждение, а также завезен чернозем для создания клумб. Управлением экологии города совместно с муниципальным предприятием «ЭкоЦентр» разработано дизайнерское решение, высажены саженцы многолетних растений.

Напомним, 3 февраля 2018 года Романа Филипова сбили террористы в провинции Идлиб. Воронежец отстреливался до последнего, а потом, подпустив врагов поближе, с криком «Это вам за пацанов» подорвался на гранате. Президент присвоил Роману Филипову звание Героя России посмертно. Воронежца похоронили на Аллее славы Коминтерновского кладбища. 6 февраля городская комиссия по культурному наследию присвоила воронежской школе № 85, где учился погибший в Сирии летчик «Су-25» Роман Филипов, имя героя. А фасад школы украсила мемориальная доска памяти. А 15 июня на территории учебного заведения открыли памятник летчику-герою.

ИСТОЧНИК KP.RU