2019-05-23T15:38:05+03:00
Происшествия

В Воронежской области водитель «десятки» врезался в два грузовика и остался жив

Мужчину, получившего тяжелые травмы, отвезли в больницу
Юрий КОЗЛОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В четверг, 23 мая, в 9.50 в Павловском районе случилось ДТП, в которое попали сразу три машины.

- Водитель «десятки», 29-летний житель Боброва, ехавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, врезался в ехавший навстречу тягач «Рено-Магнум». Затем «Ладу» отбросило на следовавший за «Рено» грузовик «Скания». Водитель «десятки» с тяжелыми травмами попал в больницу. 37-летнему шоферу «Рено» и 30-летнему жителю Семилукского района, рулившему «Сканией», госпитализация не потребовалась, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На фестивале «Здоровый Воронеж» выберут «Бабушку года»
В Воронеже у пациентки больницы украли деньги и документы прямо из палаты
Объезжая дорожные работы водитель микроавтобуса сбил ремонтника в Воронежской области
В Воронеже полицейского борца с коррупцией, «отжимавшего» у бизнесмена 10 миллионов, отправили в СИЗО
В Воронеже строительство детского тубдиспансера оценили в 718 млн рублей
Сбербанк подвел итоги работы с АПК
Под стражу отправили водителя белого «Мерседеса», сбившего насмерть женщину в центре Воронежа
В Воронеже на парковке у супермаркета неизвестные «глушат» автомобильную сигнализацию
У одного из учеников воронежской школы выявили туберкулез
В Воронежском госуниверситете откроют учебно-практическую лабораторию робототехники
В Воронежской области отчим три месяца избивал трех малышей
Глава Воронежского областного онкодиспансера о гибели пациентки: «Смерть наступила в считанные секунды»
В центре Воронежа благоустроят территорию у граффити с портретом летчика Филипова
Водителя, сбившего 15-летнюю девочку у воронежского ТРЦ «Град», оставили под подпиской о невыезде
Автобус с номером ХАМ и "Ягуар" столкнулись в Воронеже: парализован Московский проспект
В Воронеже разыскивают сбежавших грабителей банков
Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию, посвященную творчеству автора Дома с совой
Аппарат, который придавил пациентку в воронежском онкодиспансере, утром проверил техник
В Воронежской области «выросли» несанкционированные свалки площадью около 3 тысяч кв. м
Собутыльник вынес из квартиры воронежцы телевизор и мультиварку
Знакомые погибшей в воронежском онкодиспансере пациентки: «Все произошло на глазах ее мужа»
Студентка из Воронежа выиграла полмиллиона и поездку в Гонконг
На форуме Вильгельма Столля воронежские бизнесмены признались, чего боятся больше всего
В Воронеже тяжелобольной мальчик сыграл в футбол с игроками «Факела»
В Воронежской области остановили грузовик, перевозивший мясо без ветдокументов
Персонал воронежского онкодиспансера боится лишения премий из-за ЧП с аппаратом лучевой терапии
В Воронеже начались работы по установке памятника Вильгельму Столлю
В пятницу на три часа отключат воду в одном из микрорайонов на окраине Воронежа