В Воронежской области водитель «десятки» врезался в два грузовика и остался жив

СЕГОДНЯ 15:38 2019-05-23T15:38:05+03:00

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В четверг, 23 мая, в 9.50 в Павловском районе случилось ДТП, в которое попали сразу три машины.

- Водитель «десятки», 29-летний житель Боброва, ехавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, врезался в ехавший навстречу тягач «Рено-Магнум». Затем «Ладу» отбросило на следовавший за «Рено» грузовик «Скания». Водитель «десятки» с тяжелыми травмами попал в больницу. 37-летнему шоферу «Рено» и 30-летнему жителю Семилукского района, рулившему «Сканией», госпитализация не потребовалась, - рассказали в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Воронежской области.

ИСТОЧНИК KP.RU