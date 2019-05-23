Автобус с номером ХАМ и "Ягуар" столкнулись в Воронеже: парализован Московский проспект
Сегодня, 23 мая, рядом с одним из самых оживленных перекрестков города - Московский проспект и проспект Труда - произошло ДТП, которое практически полностью перекрыло проезжую часть в одном направлении. Заблокированы две из трех полос движения из центра в Северный (со стороны Урицкого к проспекту Труда).
Автобус 9КА с любопытным номером "ХАМ" попытался обойти автовышку дорожных служб, занятую работой в правом ряду. По какой-то причине водитель не заметил седан "Ягуар", который двигался аналогичным курсом. Автобус "притер" легковушку. Сведений о пострадавших нет.
Заблокированы две полосы из трех.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
Морально пострадали, однако, те, кто спешил по делам в Северный. На момент написания материала полностью парализован участок от Кольцовской (!) до проспекта Труда. Скорость движения на нем не превышает 3 км/ч. Проблемы наблюдаются также на проспекте Труда.
Пробка образовалась внушительная. Выбирайте пути объезда.Фото: Яндекс.Карты
ИСТОЧНИК KP.RU