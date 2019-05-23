Автобус с номером ХАМ и "Ягуар" столкнулись в Воронеже: парализован Московский проспект

СЕГОДНЯ 15:23 2019-05-23T15:29:36+03:00

Заблокированы две полосы из трех по направлению в Северный

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Сегодня, 23 мая, рядом с одним из самых оживленных перекрестков города - Московский проспект и проспект Труда - произошло ДТП, которое практически полностью перекрыло проезжую часть в одном направлении. Заблокированы две из трех полос движения из центра в Северный (со стороны Урицкого к проспекту Труда).

Автобус 9КА с любопытным номером "ХАМ" попытался обойти автовышку дорожных служб, занятую работой в правом ряду. По какой-то причине водитель не заметил седан "Ягуар", который двигался аналогичным курсом. Автобус "притер" легковушку. Сведений о пострадавших нет.

Заблокированы две полосы из трех.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

Морально пострадали, однако, те, кто спешил по делам в Северный. На момент написания материала полностью парализован участок от Кольцовской (!) до проспекта Труда. Скорость движения на нем не превышает 3 км/ч. Проблемы наблюдаются также на проспекте Труда.

Пробка образовалась внушительная. Выбирайте пути объезда.Фото: Яндекс.Карты

ИСТОЧНИК KP.RU