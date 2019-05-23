2019-05-23T15:11:10+03:00
Происшествия

В Воронеже разыскивают сбежавших грабителей банков

На свободе оказалась половина банды
Юрий КОЗЛОВ
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Как только бандитов поймают, то сразу отправят в СИЗО.Как только бандитов поймают, то сразу отправят в СИЗО.Фото: из архива «КП»
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С ноября 2016-го по апрель 2017 года банда из четырех человек совершала налеты на офисы Сбербанка в Воронежской и Липецкой областях. Не погнушались и более мелким преступлением – обокрали торговый павильон в Воронеже.

Двух преступников арестовали, а еще двум почему-то дали послабление, позволив находиться под домашним арестом в Воронеже. В итоге, когда бандитов вызвали на суд, оказалось, что их и след простыл.

Сотрудники Таловского районного суда (дело рассматривают там, потому что одну из краж банда совершила в местном селе Орловка) объявили в розыск двух беглецов. Как только их поймают, то сразу арестуют на два месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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