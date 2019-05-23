В Воронеже разыскивают сбежавших грабителей банков
С ноября 2016-го по апрель 2017 года банда из четырех человек совершала налеты на офисы Сбербанка в Воронежской и Липецкой областях. Не погнушались и более мелким преступлением – обокрали торговый павильон в Воронеже.
Двух преступников арестовали, а еще двум почему-то дали послабление, позволив находиться под домашним арестом в Воронеже. В итоге, когда бандитов вызвали на суд, оказалось, что их и след простыл.
Сотрудники Таловского районного суда (дело рассматривают там, потому что одну из краж банда совершила в местном селе Орловка) объявили в розыск двух беглецов. Как только их поймают, то сразу арестуют на два месяца.
ИСТОЧНИК KP.RU