2019-05-23T14:56:45+03:00
Звезды

Воронежцев приглашают на бесплатную экскурсию, посвященную творчеству автора Дома с совой

Так же пройдет скетч-марафон, где участники нарисуют здания, построенные архитектором Михаилом Замятниным
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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В Воронеже в седьмой раз пройдут Дни памяти архитектора Михаила Замятнина, который подарил городу прекрасные здания в стиле модерн. В программе несколько событий.

25 мая пройдет городской скетч-марафон «Рисуем дома Замятнина». Участники прогуляются по старому центру Воронежа, узнают интересные истории о домах, построенных Михаилом Замятниным, и сделают зарисовки зданий, созданных знаменитым зодчим. Участникам скетчинга нужно принести канцтовары с собой. Марафон стартует в 16.00 от Дома с совой. По итогам скетч-марафона 1 июня в книжном клубе «Петровский» пройдет выставка работ участников.

А 27 мая пройдет ежегодная бесплатная экскурсия, на которой краевед Ольга Рудева расскажет о домах, построенных воронежским зодчим, о его жизни и его потомках. Также участники посетят место исчезнувшей могилы архитектора. Старт экскурсии в 18.30 от цирка. Желающим предлагают соблюсти дресс-код: использовать в образе символ творений великого зодчего - сову. Это может быть принт на платье, рубашке, сумочке или платке, брошь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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