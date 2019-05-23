Аппарат, который придавил пациентку в воронежском онкодиспансере, утром проверил техник

СЕГОДНЯ 14:49 2019-05-23T15:06:25+03:00

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Руководство Воронежского областного онкодиспансера, где 22 мая во время сеанса лучевой терапии аппаратом придавило 51-летнюю пациентку, прокомментировало случившееся. На встрече с журналистами главврач учреждения Иван Мошуров выразил глубокие соболезнования родственникам погибшей и заявил, что это большая трагедия и для самого онкодиспансера:

- Аппарат чешского производства 2005 года выпуска. В онкодиспансере эксплуатировался с 2006-го, и никогда нареканий не вызывал, - рассказал главный онколог области. - Утром 22 мая технический работник проверил оборудование, а потом передал его лаборанту.

Ранее пресс-служба департамента здравоохранения сообщала, что проверка БУЗ ВО «ВОКОД» Верхне-Донским управлением Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору в ноябре 2018-го нарушений в эксплуатации оборудования не выявила.

Напомним, сразу после трагедии по поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж для участия в расследовании.

Следователи возбудили уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальная ответственность виновнику или виновникам ЧП, - три года лишения свободы и запрет на тот же срок заниматься своей профессиональной деятельностью.

Расследование дела на контроль взяла прокуратура.

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Главврач онкодиспансера Иван Мошуров выражает соболезнования семье погибшей пациентки.Женщину раздавило аппаратом лучевой терапии в Воронеже 22 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU