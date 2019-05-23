В Воронежской области «выросли» несанкционированные свалки площадью около 3 тысяч кв. м
В Евдаковском поселении Каменского района «образовались» две несанкционированные свалки общей площадью около 3 тысяч кв. м. Прокуратура решила выяснить, кто же так обращается с твердыми коммунальными отходами.
- Установлен факт осуществления хозяйственной деятельности по обращению с отходами производства и потребления на полигоне ТКО в поселке. Каменка муниципальным казенным предприятием «Каменский центр коммунальных услуг» без соответствующей лицензии, - прокомментировали в прокуратуре.
В итоге было внесено представление главе администрации Евдаковского села об устранении нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.
А в отношении директора МКП «Каменский центр коммунальных услуг» возбуждено дело об административном правонарушении.
ИСТОЧНИК KP.RU