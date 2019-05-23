В Воронежской области «выросли» несанкционированные свалки площадью около 3 тысяч кв. м

СЕГОДНЯ 14:47 2019-05-23T14:47:42+03:00

А «Каменский центр коммунальных услуг» работал без соответствующей лицензии

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В Евдаковском поселении Каменского района «образовались» две несанкционированные свалки общей площадью около 3 тысяч кв. м. Прокуратура решила выяснить, кто же так обращается с твердыми коммунальными отходами.

- Установлен факт осуществления хозяйственной деятельности по обращению с отходами производства и потребления на полигоне ТКО в поселке. Каменка муниципальным казенным предприятием «Каменский центр коммунальных услуг» без соответствующей лицензии, - прокомментировали в прокуратуре.

В итоге было внесено представление главе администрации Евдаковского села об устранении нарушений закона и привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

А в отношении директора МКП «Каменский центр коммунальных услуг» возбуждено дело об административном правонарушении.

ИСТОЧНИК KP.RU