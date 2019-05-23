2019-05-23T14:45:19+03:00
Происшествия

Собутыльник вынес из квартиры воронежцы телевизор и мультиварку

Приятель сначала украл вторые ключи, а через несколько дней пришел за наживой
Ярослав ИВАНОВ
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Уж сколько раз твердили миру: не пей с кем попало. А все ж люди продолжают наступать на одни и те же грабли. На днях 55-летний житель Левобережного района пришел домой и обнаружил, что из его квартиры исчезли телевизор, DVD-приставка и мультиварка. Причем квартира не была вскрыта. Общий ущерб мужчина оценил в сумму около 10 тысяч рублей.

Под подозрение попал приятель потерпевшего, который на днях выпивал с хозяином в квартире. 39-летнего мужчину задержали и в отделе полиции он признался, что находясь в гостях у потерпевшего, он похитил дубликат ключей от квартиры, а через несколько дней пришел за добычей. Похищенное передал на хранение другому знакомому, где оперативники и нашли вещи.

За кражу подозреваемому грозит до шести лет заключения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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