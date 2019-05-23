Студентка из Воронежа выиграла полмиллиона и поездку в Гонконг

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-23T14:29:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Студентка Воронежского филиала РАНХиГС выиграла главный приз всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!». Во втором конкурсе зарегистрировалось 30 217 молодых людей в возрасте 18-25 лет из 44 регионов России и 67 вузов. В финальных испытаниях в Москве приняли участие 150 конкурсантов, из которых победителями стали 10 человек. В ходе соревнований они выполняли максимально приближенные к реальным кейсам задания и принимали стратегические решения.

Надежда Галкина в качестве приза получила образовательный грант в размере 500 тыс рублей, приглашение в Екатеринбург на национальный финал Global Management Challenge, а также поездку в Гонконг на стажировку в зарубежных филиалах крупных российских компаний.

- «Кубок «Управляй!» отличается от многих других проектов тем, что здесь от участников требуются не только знания, но и готовность принимать решения, принимать на себя ответственность, – отметил первый заместитель руководителя администрации Президента России Сергей Кириенко.

ИСТОЧНИК KP.RU