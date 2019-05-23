Знакомые погибшей в воронежском онкодиспансере пациентки: «Все произошло на глазах ее мужа»

СЕГОДНЯ 14:31 2019-05-23T16:26:20+03:00

Близкие волнуются за его жизнь: у мужчины больное сердце

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Пока правоохранительные органы и чиновники от здравоохранения выдают журналистам скупые комментарии о трагедии, произошедшей 22 мая в воронежском областном онкодиспансере, где аппарат лучевой терапии из-за технического сбоя во время сеанса насмерть придавил пациентку, знакомые погибшей рассказали известные им подробности ЧП.

По их словам, очевидцем ужасной смерти 51-летней женщины стал ее муж. Супруг дожидался ее в коридоре, когда услышал крики из-за двери кабинета. Вбежав в помещение, он застал чудовищную картину: женщина лежала под придавившем ее аппаратом, истекая кровью. Муж попытался помочь ей, но не смог. Несчастная умерла у него на глазах.

Знакомые семьи переживают и за жизнь самого мужчины, у него больное сердце. Неизвестно, как он переживет такое горе.

Очевидцы утверждают, что после трагедии кнопка подъемного механизма сработала, и прибор смогли поднять. Что именно стало причиной неожиданного опускания аппарата, предстоит выяснить экспертам, которые работают на месте. Напомним, для расследования инцидента в Воронеж по поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, выехали технические эксперты Росздравнадзора на передвижной лаборатории.

ИСТОЧНИК KP.RU