На форуме Вильгельма Столля воронежские бизнесмены признались, чего боятся больше всего

СЕГОДНЯ 14:18 2019-05-23T14:18:57+03:00

В первые два часа работы форума зарегистрировалось более 800 участников

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23 мая стартовал пятый предпринимательский форум имени Вильгельма Столля. Организаторы презентовали результаты неформального опроса двухсот предпринимателей Воронежской области, проведенного накануне. По мнению бизнесменов, главные качества в их профессии – лидерство, гибкость и ответственность.

А вот самый большой страх – это банкротство или потеря бизнеса. Большинство предпринимателей считают своим главным активом в бизнесе людей, команду, коллектив. Только треть (30%) участников опроса готова продать свой бизнес. И больше половины (57%) респондентов хотели бы, чтобы их дети стали предпринимателями.

В первые два часа работы форума зарегистрировалось более 800 участников. Те, кто не успел зарегистрироваться онлайн, смогут сделать это на месте - регистрация работает с утра до вечера оба дня форума. Участие бесплатное. Здесь вы можете познакомится с программой форума.

24 мая форум переместится в Event-Hall Сити-парка «Град». В первой половине дня будут идти выступления и дискуссии в семи залах. В 13:45 состоится открытый диалог предпринимателей с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. В 15:15 начнется церемония награждения лауреатов премии Столля 2019.

Предпринимательский форум и премия имени Столля учреждены в 2015 году Гражданским собранием «ЛИДЕР» по инициативе губернатора Воронежской области. Организаторы мероприятия в 2019 году: ВРОО «ГС «ЛИДЕР», Правительство Воронежской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области». Генеральный партнер форума Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк. Стратегические партнеры Банк ВТБ (ПАО) и Банк «Открытие».

ИСТОЧНИК KP.RU