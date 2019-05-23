На форуме Вильгельма Столля воронежские бизнесмены признались, чего боятся больше всего
23 мая стартовал пятый предпринимательский форум имени Вильгельма Столля. Организаторы презентовали результаты неформального опроса двухсот предпринимателей Воронежской области, проведенного накануне. По мнению бизнесменов, главные качества в их профессии – лидерство, гибкость и ответственность.
А вот самый большой страх – это банкротство или потеря бизнеса. Большинство предпринимателей считают своим главным активом в бизнесе людей, команду, коллектив. Только треть (30%) участников опроса готова продать свой бизнес. И больше половины (57%) респондентов хотели бы, чтобы их дети стали предпринимателями.
В первые два часа работы форума зарегистрировалось более 800 участников. Те, кто не успел зарегистрироваться онлайн, смогут сделать это на месте - регистрация работает с утра до вечера оба дня форума. Участие бесплатное. Здесь вы можете познакомится с программой форума.
24 мая форум переместится в Event-Hall Сити-парка «Град». В первой половине дня будут идти выступления и дискуссии в семи залах. В 13:45 состоится открытый диалог предпринимателей с губернатором Воронежской области Александром Гусевым. В 15:15 начнется церемония награждения лауреатов премии Столля 2019.
Предпринимательский форум и премия имени Столля учреждены в 2015 году Гражданским собранием «ЛИДЕР» по инициативе губернатора Воронежской области. Организаторы мероприятия в 2019 году: ВРОО «ГС «ЛИДЕР», Правительство Воронежской области, АНО «Центр поддержки предпринимательства Воронежской области». Генеральный партнер форума Центрально-Черноземный банк ПАО Сбербанк. Стратегические партнеры Банк ВТБ (ПАО) и Банк «Открытие».
ИСТОЧНИК KP.RU