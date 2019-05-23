В Воронеже тяжелобольной мальчик сыграл в футбол с игроками «Факела»

СЕГОДНЯ 14:05 2019-05-23T14:07:46+03:00

А потом взял у них автографы [фото]

Изменить размер текста: A A

10-летний воронежец Максим Зенищев борется со смертельно опасной болезнью. Мальчик любит футбол, даже был капитаном любительской детской команды. Но после того, как у него диагностировали болезнь, вынужден был прекратить тренировки. Все время уходило на лечение. Но мечта осталась. Мальчик хотел познакомиться с игроками любимой команды «Факел».

Исполнить желание Максима помог всероссийский проект «Мечтай со мной». Взрослые, занимающиеся им, помогли мальчику встретиться с любимыми игроками. 22 мая Максим приехал на базу «Факела».

- Сын с огромным нетерпением ждал встречи с футболистами, - рассказала мама мальчика Оксана Зенищева. - Встал рано утром, все боялся проспать! Хотя, если честно, до вчерашнего дня мы как-то не очень верили, что встреча состоится. У команды свои игры, тренировки. Когда накануне подтвердили наше участие в проекте «Мечтай со мной», для нас это был шок. Одно дело – видеть игры клуба «Факел» по телевизору или на стадионе, а другое – когда они с тобой здороваются за руку.

С апреля Максим снова начал понемногу тренироваться, поэтому врачи разрешили ему сыграть с футболистами «Факела». Для мальчика провели целую экскурсию по базе клуба, Максим увидел не только места для тренировок, но и спальни, столовую и многое другое.

- Впечатлений много, плюс устал ребенок, давно так не тренировался, - поделилась Оксана Зенищева. – Спросила, хотел бы ли он еще раз сюда вернуться. Без раздумий ответил, что да! У сына позитивный настрой, и я всячески готова его поддержать.

Максим после того, как у него обнаружили болезнь, в первый раз тренировался так долго.Фото: предоставлено организаторами.

На память о встрече у Максима останется футбольный мяч с автографами игроков «Факела» и, конечно, фото.

Максим сфотографировался на память с футболистами "Факела" и главным тренером команды.Фото: предоставлено организаторами.

В мае уже исполнились мечты троих детей. 15-летняя Анастасия взяла уроки игры на гитаре, 9-летний Матвей трудится над созданием собственной компьютерной игры, а 16-летний Артем смог увидеть развод мостов в Санкт-Петербурге и полюбоваться ночной северной столицей.

Помощь в исполнении желаний детей оказал благотворительный фонд «Добросвет». Сейчас организаторы занимаются сбором заявок от мечтателей в разных городах России. Подключайтесь и вы! В рамках проекта исполняют мечты людей, жизни которых угрожает серьезная болезнь. Свои желания и заявки на участие в проекте направляйте на адрес электронной почты: elizavetahrms@gmail.com

ИСТОЧНИК KP.RU