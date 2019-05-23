В Воронежской области остановили грузовик, перевозивший мясо без ветдокументов

СЕГОДНЯ 13:46 2019-05-23T13:46:11+03:00

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На посту ДПС в Грибановском районе на 595 км автодороги «Астрахань-Москва» инспекторы остановили фуру. В ходе ветеринарно-санитарного досмотра выяснилось, что из Поворенского района в машине везли мясо КРС, спрятанное в полутушах, голов и шкурах крупного рогатого скота.

- Груз перевозился без документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие территории происхождения животных по заразным болезням животных, в том числе болезням, общих для человека и животных, - комментируют в Управлении регионального Россельхознадзора.

Груз вернули индивидуальному предпринимателю. По факту транспортировки подконтрольных госветнадзору грузов возбуждено административное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU