В Воронежской области остановили грузовик, перевозивший мясо без ветдокументов
На посту ДПС в Грибановском районе на 595 км автодороги «Астрахань-Москва» инспекторы остановили фуру. В ходе ветеринарно-санитарного досмотра выяснилось, что из Поворенского района в машине везли мясо КРС, спрятанное в полутушах, голов и шкурах крупного рогатого скота.
- Груз перевозился без документов, подтверждающих эпизоотическое благополучие территории происхождения животных по заразным болезням животных, в том числе болезням, общих для человека и животных, - комментируют в Управлении регионального Россельхознадзора.
Груз вернули индивидуальному предпринимателю. По факту транспортировки подконтрольных госветнадзору грузов возбуждено административное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU