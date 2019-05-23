2019-05-23T13:44:40+03:00
Происшествия

Персонал воронежского онкодиспансера боится лишения премий из-за ЧП с аппаратом лучевой терапии

Во время процедуры тело пациентки зажало между столом и оборудованием
Станислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
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фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.фото: Станислав ШЕВЧЕНКО.
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Сотрудники Воронежского областного онкодиспансера боятся, что их лишат премий из-за ЧП, которое случилось 22 мая. Слухи о подобных мерах ходят в медучреждении.

Напомним, в среду утром на сеансе лучевой терапии аппарат насмерть раздавил 51-летнюю пациентку. Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сразу же направила в Воронеж технических экспертов Росздравнадзора ,чтобы те провели экспертизу оборудования. Воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности". А прокуратура взяла ход расследования на контроль.

Стоит отметить, что сотрудники и руководители областного онкодиспансера хранят молчание об обстоятельствах трагедии. Кабинеты трех заместителей главврача оказались закрыты на ключ.

- Раздувать скандал не нужно. Следователи проводят необходимые действия, чтобы узнать все обстоятельства. Подробностями происшествия поделиться не могу, - корректно отрезала завотделением по радиологической и химиотерапевтической помощи Наталия Знаткова.

Добавим, ранее "КП" сообщала, что другой зам главврача - по хирургии Адрей Михайлов рассказал, что, несмотря на поломку оборудования, все пациенты, которым необходима терапия, ее получат.

ИСТОЧНИК KP.RU

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