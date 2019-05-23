В пятницу на три часа отключат воду в одном из микрорайонов на окраине Воронежа

СЕГОДНЯ 12:53 2019-05-23T12:53:56+03:00

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Водоканал Воронежа предупредил об отключении воды. 24 мая будут проводить профилактические работы на перекачивающей станции «ПС-Никольское». Поэтому с 10.00 до 13.00 в жилых домах и других объектах микрорайона не будет воды.

- Специалисты проверят исправность оборудования, при необходимости заменят изношенные детали. Рекомендуем жителям заблаговременно сделать запасы питьевой воды. Специалисты приложат все усилия к скорейшему возобновлению работы перекачивающей станции, - сообщили в «РВК-Воронеж».

ИСТОЧНИК KP.RU