Эксперт о ЧП в воронежском онкодиспансере: «Родственники погибшей могут требовать миллионную компенсацию»

СЕГОДНЯ 12:45 2019-05-23T13:50:40+03:00

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Юрист Лиги защиты прав пациентов Екатерина Лесс прокомментировала трагический случай, произошедший 22 мая в Воронежском областном диспансере. Напомним, там во время сеанса лучевой терапии погибла 51-летняя пациентка. По неизвестной пока причине, у аппарата заклинило подъемный механизм, и машина рухнула всем своим весом на женщину. Оборудование раздавило ее насмерть.

Сразу же после случившегося, по поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж, чтобы провести экспертизу оборудования. В ведомстве сообщили, что заклинивший прибор - чешский, 2006 года выпуска. В это же времяворонежские следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

- Сейчас в рамках уголовного расследования эксперты проведут все необходимые проверки, в том числе и технического состояния аппаратуры, - рассказала Екатерина Лесс. – Будет установлено лицо, которое отвечает за исправность лучевого аппарата. На этом этапе мы обычно рекомендуем родственникам погибшего или пострадавшего подавать гражданский иск к лицу, вину которого установит следствие. Тогда в рамках уголовного процесса суд уже вынесет приговор с учетом удовлетворения гражданского иска. В практике с такой инициативой обычно выходит сама медицинская организация, это в ее интересах.

Впоследствии медицинские юристы рекомендуют родственникам пациента подавать второй гражданский иск, уже к организации.

- Обычно за гибель гражданина государство выплачивает около миллиона рублей, из этой суммы и надо исходить, - считает Екатерина Лесс. – Можно, конечно, просить и больше, но это будет на усмотрение суда. Вообще, на моей памяти такой чудовищный случай гибели пациента в медучреждении происходит впервые. Родные обязательно должны требовать компенсацию, и мы готовы им помочь в этом.

Телефон горячей линии Лиги защитников прав пациентов: 8-(800)-100-2-765.

ИСТОЧНИК KP.RU