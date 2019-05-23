За три года долг жительниц Воронежской области по микрозаймам вырос практически в 30 раз
В середине апреля 2016 года 36-летняя жительница Калачеевского района и 26-летняя жительница Воробьевского района взяли небольшие кредиты в одной и той же микрофинансовой организацией. Женщинам одолжили по 7000 рублей.
При этом процентная ставка за «аренду» денег была установлена одной – в размере 2% в день, другой - 1,9% соответственно. Только представьте, как быстро рос долг!
В декабре того же года микрофинансовая компания уступила права требования обществу с ограниченной ответственностью. Вероятно, долг, за которым женщины не уследили, передали коллекторскому агентству.
В ноябре 2018 года был заключен еще один договор уступки права требования – на этот раз обязанности кредитора перешли предпринимателю. Правда, уже на следующий день он «уступил» их некой 89-летней женщине!
А вот 20 мая 2019 года в Калачеевский районный суд пришло два иска в отношении жительниц Калачеевского и Воробьевского районов. С каждой из них пенсионерка пытается взыскать более двухсот тысяч рублей и соответственно расторгнуть договоры займа. Правда, представителем пожилой женщины по доверенности стал тот самый индивидуальный предприниматель.
Судебное заседание, как сообщили в пресс-службе Калачеевского районного суда, назначено на 4 июня 2019 года.
ИСТОЧНИК KP.RU