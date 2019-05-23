2019-05-23T12:43:47+03:00
Общество

За три года долг жительниц Воронежской области по микрозаймам вырос практически в 30 раз

Кредит несколько раз переуступали, пока он не оказался в руках 89-летней старушки
Олег ИВАНОВ
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В середине апреля 2016 года 36-летняя жительница Калачеевского района и 26-летняя жительница Воробьевского района взяли небольшие кредиты в одной и той же микрофинансовой организацией. Женщинам одолжили по 7000 рублей.

При этом процентная ставка за «аренду» денег была установлена одной – в размере 2% в день, другой - 1,9% соответственно. Только представьте, как быстро рос долг!

В декабре того же года микрофинансовая компания уступила права требования обществу с ограниченной ответственностью. Вероятно, долг, за которым женщины не уследили, передали коллекторскому агентству.

В ноябре 2018 года был заключен еще один договор уступки права требования – на этот раз обязанности кредитора перешли предпринимателю. Правда, уже на следующий день он «уступил» их некой 89-летней женщине!

А вот 20 мая 2019 года в Калачеевский районный суд пришло два иска в отношении жительниц Калачеевского и Воробьевского районов. С каждой из них пенсионерка пытается взыскать более двухсот тысяч рублей и соответственно расторгнуть договоры займа. Правда, представителем пожилой женщины по доверенности стал тот самый индивидуальный предприниматель.

Судебное заседание, как сообщили в пресс-службе Калачеевского районного суда, назначено на 4 июня 2019 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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