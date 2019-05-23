На 9 лет в колонию отправили жителя Воронежской области, избившего до смерти сожительницу

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-23T12:40:01+03:00

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Суд приговорил 47-летнего жителя Панино к 9 годам колонии строгого режима за непредумышленное, но жестокое убийство.

Инцидент произошел прошлым летом. Мужчина выпивал со своей сожительницей в ночь с 26 на 27 августа 2018 года. Что-то они не поделили, и гражданский муж жестоко избил благоверную. Женщину утром обнаружили работники «скорой», привезли ее в больницу, но она умерла от полученных травм.

Мужчина уже был ранее судимый, в том числе, за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, сообщили в региональном следственном управлении СК России. Теперь он получил новый срок.

ИСТОЧНИК KP.RU