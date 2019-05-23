Был пьян: в полиции рассказали подробности ДТП с невменяемым автомобилистом на Острогожском кольце

СЕГОДНЯ 11:50 2019-05-23T11:53:26+03:00

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В полиции рассказали подробности вечернего происшествия на Острогожском кольце 22 мая. Напомним, горожане в соцсетях обсуждают, как невменяемый водитель «Тойоты» избил велосипедиста, наехал на женщину, а пытаясь сбежать, помял несколько машин. Его задержали очевидцы. Воронежцы предполагали, что дебошир был под действием запрещенных препаратов.

- Примерно в 20.30 у 20-летнего водителя автомобиля «Тойота Корона», следовавшего по Матросова в направлении Краснознаменной, на проезжей части произошел конфликт с велосипедистом, который, по его мнению, создавал помехи при движении. Автомобилист вышел из машины и избил 31-летнего велосипедиста, - сообщили в региональном ГУ МВД России. - Проезжающие мимо водители автомобилей ВАЗ-2114 и ГАЗ-3302 блокировали машину нарушителя. Водитель «Тойоты», пытаясь покинуть место происшествия, при движении задним ходом допустил наезд на 43-летнюю женщину, стоящую на проезжей части, а также блокирующие его автомобили. Пострадавшую госпитализировали. Очевидцами происшествия стали начальник УМВД России по Воронежу полковник полиции Сергей Власов и представитель Общественного совета при региональном главке Алексей Филимонов, которые преследовали правонарушителя, в частном секторе на улице Праздничной его задержали и передали подъехавшим сотрудникам ДПС, зафиксировавшим нарушения ПДД. По предварительным данным, задержанный находился в состоянии алкогольного опьянения.

Материалы направили в мировой суд, автомобиль - на спецстоянку.

фото из сообщества Аварии | ДТП | Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU