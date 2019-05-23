В Воронеже прокуратура взяла на контроль дело о смерти женщины, раздавленной медицинским аппаратом в онкодиспансере

СЕГОДНЯ 11:46 2019-05-23T12:41:26+03:00

Областной онкодиспансер, несмотря на трагическое ЧП, 23 мая работает в три смены. Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО

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Сотрудники прокуратуры Воронежской области взяли на контроль расследование уголовного дела, возбужденного по поводу смерти 51-летней женщины 22 мая в региональном онкодиспансере на улице Каляева. Напомним, пациентку придавил чешский аппарат лучевой терапии «Teragam», у которого заклинило подъемный механизм.

Как уточнили в прокуратуре, причина смерти женщины – сдавливание ее тела между столом и коллиматором (устройство для получения параллельных пучков лучей света или частиц) устройства. Врач, контролировавшая процесс, не смогла остановить падение аппарата и сейчас пребывает в шоковом состоянии

Уголовное дело возбудили по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей». Максимальная ответственность виновнику или виновникам ЧП, - три года лишения свободы и запрет на тот же срок заниматься своей профессиональной деятельностью.

Сразу же после трагедии по поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж для участия в расследовании.

Заместитель главврача по хирургии онкодиспансера Андрей Михайлов рассказал, что, несмотря на поломку оборудования, дефицита подобных аппаратов в учреждении нет – в области их пяти. 23 мая медучреждение, где произошло ЧП, работает в три смены - с 6 утра до 11 вечера, чтобы принять всех пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU