Депутаты Воронежской облдумы рассмотрели почти тысячу обращений от граждан в первом квартале 2019 года

СЕГОДНЯ 11:17 2019-05-23T11:17:21+03:00

Обращения поступили в ходе личных приемов в Парламентском центре, во время работы в округах и по почте

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Почти 1000 обращений граждан поступило в первом квартале 2019 года в адрес депутатов Воронежской областной Думы. На личные приемы в общественной приемной Парламентского центра пришли 144 человека, 167 человек направили свои вопросы по почте и через электронную приемную, остальные были рассмотрены депутатами в приемных, расположенных на территориях избирательных округов.

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ИСТОЧНИК KP.RU