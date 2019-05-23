2019-05-23T13:45:18+03:00
Происшествия

Воронежский областной онкодиспансер: несмотря на трагедию, все пациенты получат своевременную помощь

Накануне в медучреждении сломался аппарат лучевой терапии и раздавил пациентку
Станислав ШЕВЧЕНКОАнна ГРЕБЕНКИНА
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ЧП случилось 22 мая.ЧП случилось 22 мая.Фото: Станислав ШЕВЧЕНКО
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В Воронежском областном онкодиспансере на улице Каляева накануне случилось ЧП. Утром 22 мая на сеансе лучевой терапии аппарат насмерть раздавил пациентку. По неизвестной пока причине заклинило подъемный механизм, и машина рухнула всем своим весом на 51-летнюю женщину. Сразу же после случившегося, по поручению Министра здравоохранения РФ Вероники Скворцовой, технические эксперты Росздравнадзора выехали на передвижной лаборатории в Воронеж. Также в ведомстве сообщили, что заклинивший прибор - чешский, 2006 года выпуска. Тем временем воронежские следователи возбудили уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности".

В самом онкодиспансере ситуацию не комментируют. Однако заместитель главврача по хирургии Андрей Михайлов рассказал, что, несмотря на поломку оборудования, дефицита подобных аппаратов в учреждении нет.

- Все пациенты, которым необходима терапия, ее получат, - пояснил медик. - Аналогичных аппаратов - в области пять, в Воронеже и в Таловой еще есть такой. Сегодня работаем в три смены с раннего утра, с 6 до 11 вечера, чтобы принять всех пациентов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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