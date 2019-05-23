2019-05-23T11:06:42+03:00
Общество

Средняя зарплата в Воронеже за первый квартал 2019-го составила 31,3 тыс руб

Она выросла по сравнению с предыдущим годом
Ярослав ИВАНОВ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Воронежские статистики посчитали среднюю зарплату в регионе за первый квартал 2019 года, она составила 31347 рублей. Это на семь процентов больше показателя первого квартала 2018-го. Конкретно в марте средняя зарплата оказалась 32714 рублей, что больше марта 2018-го на 9,5 процента.

Кто получает больше среднемесячного уровня? Зарплата работников химической промышленности больше в 2,3 раза, работников научной и технической сферы - в 1,7 раза, специалистов в сфере информации и связи, а также финансистов и страховщиков - в 1,6 раза больше среднеобластного уровня. На треть больше – у работников организаций, производящих лекарственные средства и материалы, применяемые в медицинских целях, производящих электрическое оборудование, а также энергетиков и тепловиков (обеспечивающих электрической энергией, газом и паром).

Самая низкая заработная плата – всего треть от среднеобластного уровня - у работников на производстве бумаги и текстиля.

Зарплата работников сельского хозяйства в марте составила 88 процентов от средней зарплаты по области. Меньше среднего значения получают и бюджетники: врачи и соцработники – на 3 процента меньше, учителя – на 14 процентов.

Более того, есть и долги по зарплате. Суммарная задолженность по состоянию на 1 мая 2019 года составила 112,3 млн рублей. Не доплатили денег 812 сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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