Очевидцы: невменяемый воронежец на "Тойоте" избил велосипедиста и сбил женщину

СЕГОДНЯ 10:26 2019-05-23T10:30:20+03:00

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Очевидцы обсуждают в соцсетях ДТП около Острогожского кольца. По словам воронежцев, вечером 22 мая водитель "Тойтоты" устроил там полный треш: сначала невменяемый дебошир избил велосипедиста, который ехал рядом с его машиной, потом давил машины автомобилистов, пытавшихся его остановить, покалечил женщину, проехав несчастной по ногам. Его задержали горожане и передали полиции.

Многие предполагают, что дебошир был под наркотиками. В соцсетях пишут, что перед этим жутким случаем видели белую "Тойоту", несущуюся на большой скорости по "встречке" у БСМП.

Полиция проводит проверку инцидента.

фото из сообщества Аварии | ДТП | Воронежа

ИСТОЧНИК KP.RU