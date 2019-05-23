2019-05-23T10:08:55+03:00
Общество

В Нововоронеже откроется отраслевой лагерь для детей работников ГК «Росатом»

Детский оздоровительный лагерь Нововоронежской АЭС «Дружба» станет одной из трех отраслевых площадок, на базе которых летом 2019 года откроются профильные лагеря Госкорпорации «Росатом»
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Основной задачей профильных детских лагерей станет отдых детей. Но, кроме того, для школьников составлена обширная культурно-образовательная программа по базовым дисциплинам Росатома. Программа развития рассчитана на ежедневные занятия, продолжительностью три часа каждое.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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