В Нововоронеже откроется отраслевой лагерь для детей работников ГК «Росатом»

СЕГОДНЯ 10:08 2019-05-23T10:08:55+03:00

Детский оздоровительный лагерь Нововоронежской АЭС «Дружба» станет одной из трех отраслевых площадок, на базе которых летом 2019 года откроются профильные лагеря Госкорпорации «Росатом»

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Основной задачей профильных детских лагерей станет отдых детей. Но, кроме того, для школьников составлена обширная культурно-образовательная программа по базовым дисциплинам Росатома. Программа развития рассчитана на ежедневные занятия, продолжительностью три часа каждое.

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ИСТОЧНИК KP.RU