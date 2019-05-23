2019-05-23T08:16:41+03:00
Звезды

В Воронеже наступит фольклорная весна

Пройдет уже второй губернский праздник
Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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..Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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26 мая в столице Черноземья пройдет II губернский праздник «Фольклорная весна в Воронеже». В масштабном форуме народной культуры, который в воскресенье оккупирует Центральный парк, примут участие фольклорные и этнографические ансамбли, мастера-ремесленники, коллекционеры народной одежды, творческие коллективы.

С 13.00 на парковых аллеях заработают интерактивные площадки, на которых можно будет увидеть выступления фольклорных коллективов, разучить народные песни, освоить «польку», «кадриль» и «краковяк», поучаствовать в народных играх и мастер-классах, узнать о творчестве самодеятельных художников. Развернется ярмарка умельцев, создающих традиционных кукол, народные украшения и многое другое. На территории парка откроются инсталлированные фотозоны с сюжетами крестьянского быта и народного костюма.

В 16.00 в Зеленом театре начнется дефиле «Этностиль - это модно!», на котором самобытные наряды представят 14 районов Воронежской области. В рамках дефиле пройдет конкурс среди зрителей «Бабушкин сундук» - приходите в народных костюмах. Гостем праздника будет московский фольклорист Сергей Глебушкин с собственной коллекцией народных костюмов российских губерний.

ИСТОЧНИК KP.RU

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