Хоккеист, из-за которого самолет экстренно сел в Воронеже, подал заявление в полицию

22 Май 23:06 2019-05-22T23:06:22+03:00

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Российский хоккеист Олег Сапрыкин подал заявление в полицию на стюардессу авиакомпании «Аэрофлот» по факту заведомо ложного доноса. Об этом 22 мая сообщил ТАСС со ссылкой на адвоката Ивана Миронова.

Речь идет об инциденте, произошедшем 1 января на борту самолета, следовавшего рейсом Сочи - Москва. Напомним, дебош на борту лайнера, экстренно приземлившегося в 9.56 в аэропорту Воронежа, устроил хоккеист. Предположительно, пассажир перебрал с алкоголем.

- 37-летнего мужчину, безработного, бывшего хоккеиста известного клуба, сняли с рейса сотрудники полиции на транспорте. В отношении буяна составлен протокол, ему придется ответить по статье «Мелкое хулиганство», - сообщили в пресс-службе Юго-Восточного линейного управления МВД Российской Федерации на транспорте.

Адвокат Олега Сапрыкина утверждает, что факты, указанные в заявлении, поданном стюардессой, не нашли фактического подтверждения. В частности, по его данным, по результатам поверки Юго-Восточного линейного управления МВД России было вынесено постановление об отказе в возбуждении дела. Бортпроводница же, по предварительным данным, отказалась от медицинского осмотра в Воронеже. Остается ждать официального комментария авиакомпании, которая изложит свою трактовку событий, произошедших 1 января.

Олег Сапрыкин - заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Воспитанник хоккейной школы ЦСКА. Неоднократно принимал участие в играх за сборную России по хоккею. В составе сборной — чемпион мира 2009 года. Двукратный финалист Кубка Стэнли в составе клубов «Калгари Флэймз» (2004) и «Оттава Сенаторз» (2007). Завершил профессиональную карьеру в 2016 году

ИСТОЧНИК KP.RU