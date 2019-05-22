2019-05-22T20:32:39+03:00
Общество

В Воронеже частично подтопило Петровскую набережную

Если же вода сама по себе не уйдет, будет применяться откачивающее оборудование
Олег ИВАНОВ
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Уровень воды повысилсяУровень воды повысился
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22 мая залило дорогу на Петровской набережной в районе перекрестка с Большой Стрелецкой. Как отметили в пресс-службе мэрии, возникло локальное подтопление. Причиной стали три водоема, существующие между улицей Выборгской и Петровской набережной. Они переполнились грунтовыми водами.

- Отвод лишней воды осуществляется естественным образом через канал и ливневая канализация в обычных условиях его принимает в полном объеме. В связи с прошлыми интенсивными осадками уровень воды повысился, также жители соседних домов своими силами провели дополнительную расчистку водоотвода, в связи с этим излив грунтовых вод резко увеличился и возникло временное подтопление проезжей части, - комментируют в городской администрации.

На место подтопления были направлены представители управы района, комбината благоустройства и «Городской дорожной службы». Вода уходит с проезжей части, но на это понадобится время. Если же вода сама по себе не уйдет, будет применяться откачивающее оборудование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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