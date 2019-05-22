Под Воронежем открылся крупный логистический комплекс

СЕГОДНЯ 19:13 2019-05-22T19:14:36+03:00

Изменить размер текста: A A

22 мая немецкая компания «Ренус Фрейт Логистикс» открыла в Воронежской области крупный логистический комплекс. Он состоит из склада площадью 20 тысяч кв. м, оснащенного фреш-камерой для хранения скоропортящихся продуктов, и офисных помещений площадью 2,5 тысячи кв. м. Уже согласовано строительство еще одного складского комплекса, в первую очередь, для хранения семян.

Что важно: планируется развивать под эгидой Российско-Германской Внешнеторговой палаты проект таможенного «зеленого коридора», чтобы облегчить импорт и экспорт грузов. Открытие комплекса может дать дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений Воронежской области с Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU