2019-05-22T19:14:36+03:00
Общество

Под Воронежем открылся крупный логистический комплекс

Открытие может дать импульс развитию торгово-экономических отношений с Германией
Олег ИВАНОВ
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Фото: www.govvrn.ruФото: www.govvrn.ru
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22 мая немецкая компания «Ренус Фрейт Логистикс» открыла в Воронежской области крупный логистический комплекс. Он состоит из склада площадью 20 тысяч кв. м, оснащенного фреш-камерой для хранения скоропортящихся продуктов, и офисных помещений площадью 2,5 тысячи кв. м. Уже согласовано строительство еще одного складского комплекса, в первую очередь, для хранения семян.

Что важно: планируется развивать под эгидой Российско-Германской Внешнеторговой палаты проект таможенного «зеленого коридора», чтобы облегчить импорт и экспорт грузов. Открытие комплекса может дать дополнительный импульс развитию торгово-экономических отношений Воронежской области с Германией.

ИСТОЧНИК KP.RU

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