2019-05-22T18:49:55+03:00
Общество

250 воронежских школьников вступили в ряды «Юнармии»

Перед участниками праздника выступила авиационная группа высшего пилотажа «Соколы России»
Олег ИВАНОВ
Поделиться:
Сегодня данное движение уже насчитывает более полумиллиона школьников в 85 субъектах РоссииСегодня данное движение уже насчитывает более полумиллиона школьников в 85 субъектах РоссииФото: предоставлено мэрией Воронежа.
Изменить размер текста:

22 мая в Воронеже прошла церемония вступления школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия». На Адмиралтейской площади в парадном строю выстроились 250 школьников для вручения флагов и принятия торжественной клятвы. Сегодня данное движение уже насчитывает более полумиллиона школьников в 85 субъектах Российской Федерации.

Члены знаменных групп роты Почетного караула под барабанную дробь передали командирам юнармейских отрядов флаги. Юнармейцы же пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни и готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества.

Кроме того, в этот же день состоялся смотр-конкурс строя и песни «Вперед, юнармейцы!» среди участников торжественной церемонии. Жюри в составе офицеров Военно-воздушной академии определили степень командирской подготовки, оценили внешний вид личного состава отряда и их строевую выучку.

- Так, первое место в младшем звене заняла школа №56, ученики которой представляли морскую пехоту, в среднем звене победу одержали подводники школы №4, а в старшем звене образцовым стал юнармейский отряд гимназии имени Андрея Платонов, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Перед участниками праздника выступила авиационная группа высшего пилотажа «Соколы России». Пилоты показали авиашоу на 200-метровой высоте над акваторией водохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Воронежской области может быть создан Центр ракетного двигателестроения
В Воронеже на площади Победы потухнет вечный огонь
Владимир Нетесов: «В Воронежской области продолжится работа по комплексному развитию сельских территорий»
В Воронеже сняли на видео краснокнижную речную выдру
Чиновник, выписавший воронежцам штрафы за парковку, не получил наказания
В Воронежской области проведут рейд по выявлению тонированных автомобилей
Парень, совершивший смертельное ДТП в Воронежской области, пытался скрыться в Средней Азии
В Воронеже аппарат лучевой терапии насмерть придавил пациентку онкодиспансера
В Воронеже росгвардейцы не дали сбежать водителю белого «Мерседеса», сбившему женщину
В стиле гротеск: фестиваль кукольных театров показал воронежцам оригинальную версию чеховского «Вишневого сада»
Руководители региона поздравили выпускников с Последним звонком
В многоэтажке Воронежа двое мужчин катались по полу и звали на помощь
Под Воронежем 16-летний парень получил условный срок за ограбление магазина
Во время визита Медведева в Воронеже отключали приборы видеофиксации?
Жительница Воронежа потеряла деньги в интернет-магазине мошенников
Под Воронежем вынесли приговор рецидивисту, забившему до смерти многодетную мать
В Воронеже снесли гараж, чтобы устранить чудовищный запах из канализации
В Воронеже маршрутка сбила пешехода
Воронежскому студенту грозит срок за секс со школьницей
Прокуратура взялась за школы Воронежской области, в которых собирали деньги с родителей