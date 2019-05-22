250 воронежских школьников вступили в ряды «Юнармии»

СЕГОДНЯ 18:49 2019-05-22T18:49:55+03:00

Сегодня данное движение уже насчитывает более полумиллиона школьников в 85 субъектах России Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

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22 мая в Воронеже прошла церемония вступления школьников в ряды Всероссийского детско-юношеского патриотического общественного движения «Юнармия». На Адмиралтейской площади в парадном строю выстроились 250 школьников для вручения флагов и принятия торжественной клятвы. Сегодня данное движение уже насчитывает более полумиллиона школьников в 85 субъектах Российской Федерации.

Члены знаменных групп роты Почетного караула под барабанную дробь передали командирам юнармейских отрядов флаги. Юнармейцы же пообещали стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни и готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества.

Кроме того, в этот же день состоялся смотр-конкурс строя и песни «Вперед, юнармейцы!» среди участников торжественной церемонии. Жюри в составе офицеров Военно-воздушной академии определили степень командирской подготовки, оценили внешний вид личного состава отряда и их строевую выучку.

- Так, первое место в младшем звене заняла школа №56, ученики которой представляли морскую пехоту, в среднем звене победу одержали подводники школы №4, а в старшем звене образцовым стал юнармейский отряд гимназии имени Андрея Платонов, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Перед участниками праздника выступила авиационная группа высшего пилотажа «Соколы России». Пилоты показали авиашоу на 200-метровой высоте над акваторией водохранилища.

ИСТОЧНИК KP.RU