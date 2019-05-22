В Воронежской области может быть создан Центр ракетного двигателестроения
В Воронежской области может быть создан Центр ракетного двигателестроения. Об этом стало известно 22 мая во время встречи губернатора Александра Гусева и гендиректора АО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко» Игоря Арбузова.
Воронежский центр ракетного двигателестроения (ВЦРД) должен появиться на базе Конструкторского бюро химавтоматики и механического завода. Строительство будет осуществлено за счет средств двух предприятий. Планируемый срок реализации проекта – 2019–2027 годы.
ВЦРД станет единой научно-производственной площадкой по производству изделий ракетно-космической техники. Эта инициатива должна помочь улучшить финансово-экономическое положение и рост производственного потенциала Воронежской области.
ИСТОЧНИК KP.RU