2019-05-22T18:27:19+03:00
Общество

В Воронеже на площади Победы потухнет вечный огонь

Подачу газа перекроют на время внеплановых работ
Олег ИВАНОВ
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На площади Победы в течение 12 часов не будет гореть огонь на Могиле Неизвестного солдата. Как сообщили в пресс-службе мэрии, 23 мая с 9.00 до 21.00 будет прекращена подача газа к вечному огню.

- Это вызвано тем, что специалисты ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» будут проводить внеплановые работы по ликвидации задвижки ЗН-230 по адресу: ул. 20-летия ВЛКСМ, 54, - прокомментировали в городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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